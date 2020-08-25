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Футбол. Суперкубок Украины: "Динамо" - "Шахтер" - где и когда смотреть матч

25.08.2020, 09:05
Футбол. Суперкубок Украины:
НСК Олимпийский (фото - пресс-служба стадиона)

Сегодня в Киеве состоится поединок за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером"

25 августа состоится матч Суперкубка Украины, в котором встретятся киевский футбольный клуб "Динамо" и донецкий "Шахтер".

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Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Матч пройдет в Киеве на футбольном стадионе НСК Олимпийский. На игре не будут присутствовать зрители в связи с эпидемией COVID-19.

Ранее игрой за Суперкубок открывали чемпионат, но сейчас матч пройдет между первым туром и паузой, связанной с подготовкой к выступлениям сборной.

Пресс-служба донецкого "Шахтера" опубликовала в YouTube видео их финальной тренировки накануне встречи с Динамо в Киеве. Команда отработала тактику и стандартные положения.

Матч между "Динамо" и "Шахтером" начнется 25 августа в 21:00. Смотреть игру можно будет на телеканале Футбол 1

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Владислав Сердюк
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