Футбол. УЕФА отменил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Еврокубковые матчи на следующей неделе не состоятся из-за распространения коронавируса на континенте. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Не состоятся ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти с 17 по 19 марта. Это касается и украинского "Шахтера", который 19 марта должен был сыграть в Харькове с "Вольфсбургом".
Смотрите также: Футбол. "Вольфсбург" – 1:2 – "Шахтер": видео лучших моментов и всех голов
В связи с этим переносится и жеребьевка четвертьфиналов, запланированая на 20 марта.
Также не пройдут поединки Юношеской Лиги УЕФА.
Во вторник, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА соберутся члены Союза и решат, какой будет дальнейшая реакция европейского футбольного сообщества на вызовы эпидемии. По данным западных СМИ, может быть принято решение об отмене Евро-2020, которое запланировано на июнь.
Смотрите также: Украина на карантине. Зачем это нужно и сможет ли сдержать коронавирус