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Футбол. УЕФА отменил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Футбол. УЕФА отменил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса - Фото
Лига чемпионов (фото - depositphotos.com)
13.03.2020, 12:27

УЕФА отменяет матчи Лиги чемпионов и Лиги Еропы из-за распространения коронавируса. Жеребьевка 1/4 финала еврокубков также отменяется

Еврокубковые матчи на следующей неделе не состоятся из-за распространения коронавируса на континенте. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Не состоятся ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти с 17 по 19 марта. Это касается и украинского "Шахтера", который 19 марта должен был сыграть в Харькове с "Вольфсбургом".

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В связи с этим переносится и жеребьевка четвертьфиналов, запланированая на 20 марта.

Также не пройдут поединки Юношеской Лиги УЕФА.

Во вторник, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА соберутся члены Союза и решат, какой будет дальнейшая реакция европейского футбольного сообщества на вызовы эпидемии. По данным западных СМИ, может быть принято решение об отмене Евро-2020, которое запланировано на июнь.

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Марк Сировой
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