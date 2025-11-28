Футболист Денис Гармаш мобилизовался: в ТЦК отрицают применение силы

Денис Гармаш (Фото: koaf.com.ua)

Бывший футболист национальной сборной Украины Денис Гармаш мобилизовался после того, как его задержали военнослужащие Территориального центра комплектования. Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

Военные опровергли информацию о том, что Гармаша якобы насильно задержали и требовали взятку. По данным ТЦК, гражданина доставили в Печерский военкомат для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.

Гармаша направили на прохождение военно-врачебной комиссии, после чего он пообщался с рекрутерами и выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

"Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", – отметили в ТЦК.

Справка. Денис Гармаш выступал за юношескую сборную Украины, а также за молодежную сборную Украины. Стал победителем юношеского чемпионата Европы 2009 года до 19 лет, а также был признан лучшим игроком турнира. С 2007 по 2021 год выступал в национальной сборной Украины, также играл за киевское "Динамо" и харьковский "Металлист", турецкий "Ризеспор" и хорватский ФК "Осиек".