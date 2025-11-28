Футболист Денис Гармаш мобилизовался: в ТЦК отрицают применение силы
Бывший футболист национальной сборной Украины Денис Гармаш мобилизовался после того, как его задержали военнослужащие Территориального центра комплектования. Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.
Военные опровергли информацию о том, что Гармаша якобы насильно задержали и требовали взятку. По данным ТЦК, гражданина доставили в Печерский военкомат для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.
Гармаша направили на прохождение военно-врачебной комиссии, после чего он пообщался с рекрутерами и выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.
"Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", – отметили в ТЦК.
- 11 ноября военный омбудсмен Решетилова сообщала, что среди сотрудников ТЦК случаются самоубийства.
- 13 ноября представитель Полтавского ТЦК заявил, что принудительная мобилизация военнообязанных – это законно, но не является нормой.
