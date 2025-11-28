Футболіст Денис Гармаш мобілізувався: у ТЦК заперечили застосування сили

Денис Гармаш (Фото: koaf.com.ua)

Колишній футболіст національної збірної України Денис Гармаш мобілізувався після того, як його затримали військовослужбовці Територіального центру комплектування. Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.

Військові спростували інформацію про те, що Гармаша нібито насильно затримали й вимагали хабар. За даними ТЦК, громадянина доставили до Печерського військкомату для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Гармаша спрямували на проходження військово-лікарської комісії, після чого він поспілкувався з рекрутерами та обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.

"Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило", – наголосили в ТЦК.

Довідка. Денис Гармаш виступав за юнацьку збірну України, а також за молодіжну збірну України. Став переможцем юнацького чемпіонату Європи 2009 року до 19 років, а також був визнаний найкращим гравцем турніру. З 2007 до 2021 року виступав у національній збірній України, також грав за київське "Динамо" й харківський "Металіст", турецький "Ризеспор" і хорватський ФК "Осиек".