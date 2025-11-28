Футболіст Денис Гармаш мобілізувався: у ТЦК заперечили застосування сили
Колишній футболіст національної збірної України Денис Гармаш мобілізувався після того, як його затримали військовослужбовці Територіального центру комплектування. Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.
Військові спростували інформацію про те, що Гармаша нібито насильно затримали й вимагали хабар. За даними ТЦК, громадянина доставили до Печерського військкомату для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.
Гармаша спрямували на проходження військово-лікарської комісії, після чого він поспілкувався з рекрутерами та обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.
"Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило", – наголосили в ТЦК.
- 11 листопада військова омбудсменка Решетилова повідомляла, що серед співробітників ТЦК трапляються самогубства.
- 13 листопада речник Полтавського ТЦК заявив, що примусова мобілізація військовозобов’язаних – це законно, але не є нормою.
Коментарі (0)