Футболист Зозуля вновь не смог сменить клуб в Испании. Часть фанов сочла его "нацистом"
Переход украинского футболиста Романа Зозули из футбольного клуба "Альбасете" в "Алькоркон" не состоялся из-за позиции некоторых фанатов, которые считают, что игрок якобы связан с "нацизмом". Об этом пишет Marca.
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"Более чем возможный приезд Зозули в Санто-Доминго (стадион, где играет "Алькоркон" – ред.) разделил фанатов "Алькоркона". И дело в том, что несколько (фанатских – ред.) секторов и клубов решительно осудили его возможное присоединение после того, как несколько лет назад футболиста связали с символами нацистской идеологии", – пишет издание.
Как отмечается, речь идет о скандале Зозули с фанатами "Райо Вальекано", которые называли Зозулю "нацистом". Они также сорвали переход украинца в клуб, а позже, в 2019-м, и матч с участием Зозули – украинец не смог сдержать слез.
Именно позиция фанатов клуба и поспособствовала срыву сделки – переговоры о подписании украинца в "Алькоркон" были "почти завершены", подчеркивает Marca.
- За футболиста вступился президент "Райо Вальекано", также его поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
- Позже Зозуля заявил, что ультрас "Райо Вальекано" называют его нацистом из-за того, что некоторые из них якобы воевали на Донбассе за террористов, пока он помогал ВСУ.
- 27 декабря 2020 года "Райо Вальекано" получил штраф за неподобающее поведение болельщиков.
- В 2019-м президент Владимир Зеленский наградил Зозулю орденом.
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