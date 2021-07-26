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Футболист Зозуля вновь не смог сменить клуб в Испании. Часть фанов сочла его "нацистом"

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 13:20
Футболист Зозуля вновь не смог сменить клуб в Испании. Часть фанов сочла его
Роман Зозуля (Фото: Peter Powell/ЕРА)

Переход украинского футболиста Романа Зозули из футбольного клуба "Альбасете" в "Алькоркон" не состоялся из-за позиции некоторых фанатов, которые считают, что игрок якобы связан с "нацизмом". Об этом пишет Marca.

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"Более чем возможный приезд Зозули в Санто-Доминго (стадион, где играет "Алькоркон" – ред.) разделил фанатов "Алькоркона". И дело в том, что несколько (фанатских – ред.) секторов и клубов решительно осудили его возможное присоединение после того, как несколько лет назад футболиста связали с символами нацистской идеологии", – пишет издание.

Как отмечается, речь идет о скандале Зозули с фанатами "Райо Вальекано", которые называли Зозулю "нацистом". Они также сорвали переход украинца в клуб, а позже, в 2019-м, и матч с участием Зозули – украинец не смог сдержать слез.

Именно позиция фанатов клуба и поспособствовала срыву сделки – переговоры о подписании украинца в "Алькоркон" были "почти завершены", подчеркивает Marca. 

Читайте также: Фанаты "Райо" напали на президента клуба из-за поддержки Зозули

Станислав Стороженко
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Роман Зозуля Альбасете футбол испания пропаганда нацизм алькорон сегунда
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