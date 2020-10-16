Готов вернуться на поле. Лидер "Шахтера" и сборной Украины выздоровел от коронавируса
16.10.2020, 17:09
Андрей Пятов (Фото: EPA)
Вратарь Андрей Пятов одолел COVID-19 и приступит к тренировкам уже через несколько дней
Многолетний основной вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.
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"У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат", – написал голкипер.
Пятов добавил, что соскучился по команде, атмосфере матчей и уже готов к вовзвращению на поле. Он намерен приступить к тренировкам уже через несколько дней.
- 5 октября у Пятова обнаружили коронавирус.
- Голкипер пропустил октябрьский цикл сборной, которая играла с топ-соперниками. В этих матчах сумел проявить себя дублер Пятова Георгий Бущан. Главный тренер Андрей Шевченко даже аплодировал ему в раздевалке после игры с Испанией.
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