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Готов вернуться на поле. Лидер "Шахтера" и сборной Украины выздоровел от коронавируса

16.10.2020, 17:09
Готов вернуться на поле. Лидер
Андрей Пятов (Фото: EPA)

Вратарь Андрей Пятов одолел COVID-19 и приступит к тренировкам уже через несколько дней

Многолетний основной вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.

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"У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат", – написал голкипер.

Пятов добавил, что соскучился по команде, атмосфере матчей и уже готов к вовзвращению на поле. Он намерен приступить к тренировкам уже через несколько дней.

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Марк Сировой
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