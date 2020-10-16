Готов вернуться на поле. Лидер "Шахтера" и сборной Украины выздоровел от коронавируса

Вратарь Андрей Пятов одолел COVID-19 и приступит к тренировкам уже через несколько дней

Многолетний основной вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат", – написал голкипер.

Пятов добавил, что соскучился по команде, атмосфере матчей и уже готов к вовзвращению на поле. Он намерен приступить к тренировкам уже через несколько дней.

Читайте также: "Очень рад!" Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин устроился в московское "Динамо"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.