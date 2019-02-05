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05.02.2019, 14:50

Киевское "Динамо" подало заявку на Лигу Европы УЕФА

Киевское "Динамо" подало заявку на Лигу Европы УЕФА - Фото
Фото: Facebook "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич вписал в заявку на Лигу Европы УЕФА 31 игрока.

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Киевский футбольный клуб "Динамо" подал список футболистов, которые смогут сыграть за команду в Лиге Европы. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Главный тренер клуба Александр Хацкевич вписал в заявку 31 игрока.

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Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че-Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Напомним, трое молодых украинских футболистов попали в список 50 перспективных игроков по версии УЕФА. Это 19-летний Андрей Лунин, который сейчас выступает за испанский "Леганес", 20-летний полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и 19-летний защитник "Динамо" Виталий Мыколенко.

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Теги: Лига Европы, уефа, динамо, Александр Хацкевич
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