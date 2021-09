Легендарный Холифилд вернулся на ринг – его нокаутировали в первом раунде: видео, фото

Легендарный 58-летний боксер Эвандер Холифилд вернулся на ринг, однако уже в первом раунде был нокаутирован 44-летним Витором Белфортом – экс-чемпионом UFC по смешанным единоборствам.

Бойцы дрались в выставочном поединке в рамках вечера бокса от компании Triller. В конце первого раунда Холифилд пропустил серию ударов и упал на ринг. Судья начал отсчет времени, однако американец сумел подняться из нокдауна.

До гонга оставалось 20 секунд, однако Белфорт продолжал натиск, а обессиленный Холифилд практических не защищался. Рефери остановил бой, засчитав победу Белфорта техническим нокаутом.

Holyfield would have destroyed this guy in 30 seconds in his prime. Should be embarrassed celebrating like that! #HolyfieldBelfort pic.twitter.com/jzHUmIIwPN