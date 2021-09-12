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Легендарный Холифилд вернулся на ринг – его нокаутировали в первом раунде: видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2021, 11:01
Легендарный Холифилд вернулся на ринг – его нокаутировали в первом раунде: видео, фото - Фото
Бой Эвандера Холифилда и Витора Белфорта (фото - ЕРА)

Легендарный 58-летний боксер Эвандер Холифилд вернулся на ринг, однако уже в первом раунде был нокаутирован 44-летним Витором Белфортом – экс-чемпионом UFC по смешанным единоборствам.

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Бойцы дрались в выставочном поединке в рамках вечера бокса от компании Triller. В конце первого раунда Холифилд пропустил серию ударов и упал на ринг. Судья начал отсчет времени, однако американец сумел подняться из нокдауна.

До гонга оставалось 20 секунд, однако Белфорт продолжал натиск, а обессиленный Холифилд практических не защищался. Рефери остановил бой, засчитав победу Белфорта техническим нокаутом.

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Бой Белфорта и Холифилда комментировал 45-й президент США Дональд Трамп, пишет The New York Times, назвав это мероприятие "еще одним днем абсурдного бокса".

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Марк Сировой
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