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Лучший турнир в истории. На Евро-2020 побили рекорд по голам на Чемпионатах Европы

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29.06.2021, 13:33
Лучший турнир в истории. На Евро-2020 побили рекорд по голам на Чемпионатах Европы - Фото
Рекордный гол Мислава Оршича в матче Хорватия 3 - 5 Испания, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Евро-2020 стал самым результативным Чемпионатом Европы в истории. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Рекорд был побит за девять матчей до финала, во вчерашнем поединке Хорватия – Испания. На 85-й минуте Мислав Оршич забил второй гол для хорватов в матче, который также стал 109-м на текущем Чемпионате Европы.

Таким образом Евро-2020 побило рекорд Евро-2016, на котором было забито 108 голов. В матче Хорватия – Испания после мяча Оршича было забито еще три гола – сверхрезультативный поединок завершился со счетом 3:5 в пользу испанцев.

Также вчера после этого матча голевую феерию выдали Франция и Швейцария. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались швейцарцы.

Итого на утро 29 июня на Евро-2020 забито уже 118 голов. Еще будут сыграны два матча 1/8 финала (в том числе Швеция – Украина), четыре – 1/4, два полуфинала и финал. Список самых результативных Чемпионатов Европы сейчас выглядит так:

Евро-2020 – 118 голов;

Евро-2016 – 108 голов;

Евро-2000 – 85 голов.

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В УЕФА отмечают, что Евро-2020 – это второй Чемпионат Европы, где участвуют 24 команды (раньше было 16). Однако и по относительным, а не только абсолютным показателям, на турнире фиксируют рекордную результативность:

Евро-2020 – забивается в среднем 2,81 гола за матч;

Евро-2000 – забито в среднем 2,74 гола за матч;

Евро-1984 – 2,73.

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Марк Сировой
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