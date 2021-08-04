Напряженный матч. "Шахтер" победил "Генк" в квалификации Лиги чемпионов – видео голов

Донецкий "Шахтер" победил "Генк" с минимальным счетом (1:2) в напряженном первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

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Первыми повели в счете бельгийцы. На 39-й минуте габаритный форвард Пол Онуачу выиграл позицию у защитников "Шахтера" и забил ударом головой.

Украинский клуб не мог отыграться до середины второго тайма. На 63-й минуте новичок команды Педриньо вошел в штрафную, а защитник "Генка" Даниэль Муньос совершил необязательный фол.

Пенальти исполнил Тете: вратарь угадал угол, однако мяч попал ему в район горла и срикошетил в ворота.

После пропущенного гола "Генк" бросился отыгрываться, но в итоге пропустил сам. На 81-й Марлос вырезал красивый пас с правого фланга на левый, Исмаили в касание прострелил – и Алан Патрик забил гол с нескольких метров. Все три участника голевой атаки появились на поле во втором тайме.

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"Генк" пытался отыграться до конца поединка, однако не смог. 1:2. "Шахтер" добывает шаткое преимущество перед ответным матчем в Киеве (10 августа), ведь правило выездного гола с этого сезона не действует.

Один украинский клуб уже вылетел из еврокубков. Полтавская "Ворскла" драматично проиграла финскому "КуПС" и покинула Лигу конференций – новый турнир от УЕФА.

Украину в еврокубках также представят "Динамо" Киев (групповой этап ЛЧ), "Заря" Луганск (квалификация Лиги Европы), "Колос" Ковалевка (квалификация Лиги конференций, сыграет с "Шахтер" Караганда).

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Марк Сировой

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