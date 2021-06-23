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Не в пользу Украины. Как закончились матчи в группе D на Евро-2020 – фото

23.06.2021, 08:15
Не в пользу Украины. Как закончились матчи в группе D на Евро-2020 – фото - Фото
Гол Луки Модрича, Хорватия 3 - 1 Шотландия, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Вчера был сыгран заключительный тур группы С на Евро-2020: Хорватия обыграла Шотландию (3:1), а Англия – Чехию (0:1).

Такие результаты не устраивают сборную Украины. Ей нужна была ничья хорватов и шотландцев для выхода в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в группе С. В то же время еще остаются теоретические расклады в группах E и F (матчи в них пройдут сегодня), которые позволят украинцам сыграть в плей-офф турнира.

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Англичане обыграли чехов благодаря голу Рахима Стерлинга на 12-й минуте матча. Вингер "Манчестер Сити" ударом головой замкнул подачу Джека Грилиша на дальней штанге.

В матче Хорватия – Шотландия после первого тайма сохранялся счет, устраивающий Украину. На 17-й минуте хорват Никола Влашич выборол мяч в районе 11-метровой отметки и точным ударом открыл счет во встрече. На 42-й Каллум Макгрегор сделал подбор в районе полукруга штрафной и забил гол под штангу.

Однако во втором тайме хорваты дожали соперника. На 62-й минуте обладатель Золотого мяча 2018 года Лука Модрич забил год в девятку, сделав счет 2:1. На 77-й тот же Модрич подал угловой, а Иван Перишич переправил мяч в ворота ударом головой. 3:1.

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Матчи в группе D завершены. В плей-офф Евро-2020 выходят Англия, Хорватия и Чехия, которая войдет в четверку лучших команд на Евро-2020, занявших третьи места в группах. Шотландия покидает турнир.

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Марк Сировой
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