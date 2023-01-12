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Официально. Петраков больше не главный тренер сборной Украины по футболу

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 17:52
Официально. Петраков больше не главный тренер сборной Украины по футболу - Фото
Александр Петраков (Фото - УАФ)

Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении сотрудничества с руководителем национальной команды Александром Петраковым.

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Петраков в ноябре 2021-го был назначен главным тренером национальной сборной команды по футболу сроком до 30 декабря 2022 года (до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации до 30 июля 2024 года (на цикл отбора и финальной части Евро-2024).

Сегодня в УАФ сообщили о приостановке сотрудничества – поблагодарили Петракова и его тренерский штаб за высокий профессионализм и "незабываемые победы".

Под руководством Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13).

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Оксана Житнюк
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футбол тренер главный тренер уаф Александр Петраков
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