Официально. Петраков больше не главный тренер сборной Украины по футболу
Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении сотрудничества с руководителем национальной команды Александром Петраковым.
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Петраков в ноябре 2021-го был назначен главным тренером национальной сборной команды по футболу сроком до 30 декабря 2022 года (до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации до 30 июля 2024 года (на цикл отбора и финальной части Евро-2024).
Сегодня в УАФ сообщили о приостановке сотрудничества – поблагодарили Петракова и его тренерский штаб за высокий профессионализм и "незабываемые победы".
Под руководством Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13).
- 1 августа 2021-го сборную Украины покинул главный тренер Андрей Шевченко, несмотря на успех команды на Евро-2020.
- 18 августа Петракова назначили и.о. главного тренера сборной Украины, а 17 ноября он официально стал главным тренером.
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