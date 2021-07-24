"Русский молот" не вышел на пятый раунд. Беринчик победил Лобова в бою на голых кулаках

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик победил ирландского соперника с российскими корнями Артема Лобова по прозвищу "Русский молот" в бою на голых кулаках. Победу принес технический нокаут в четвертом раунде, на пятый Лобов уже не вышел.

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Денис Беринчик – украинский боксер-профессионал, выступает в легкой и первой полусредней весовых категориях, действующий чемпион по версии WBO International в легком весе.

Артем Лобов – родился в российском городе Горький, после переехал и стал гражданином Ирландии, бывший боец UFC в полулегкой и легкой весовых категориях.

Поединок проходил во Дворце спорта в Киеве. В третьем и четвертом раундах рефери дважды отсчитывал нокдаун для ирландца, после четвертого раунда бой досрочно остановили – лицо у Лобова было все в крови и он решил не выходить на пятый раунд.

21 марта 2021 года Беринчик защитил чемпионский титул WBO.

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Дарья Мостовая

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