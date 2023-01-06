Скончался легендарный итальянский футболист Джанлука Виалли. Ему было 58 лет

В возрасте 58 лет от онкологического заболевания скончался знаменитый итальянский футболист и тренер Джанлука Виалли. Об этом сообщает канал Sky News.

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У итальянца пять лет назад диагностировали рак поджелудочной железы — он излечился в 2020 году, однако через год болезнь вернулась. У Виалли осталась жена и дочери.

Он работал в тренерском штабе сборной Италии с Роберто Манчини, победив на Евро-2020.

Виалли является одним из восьми футболистов, выигравших Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, и единственным, кто сделал это в составе трех разных клубов.

Футболист играл за Кремонезе, Сампдорию, Ювентус и Челси.

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Дмитро Гриниченко

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