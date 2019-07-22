Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Спорт. Сборная Украины завоевала серебро ЧМ по фехтованию

Спорт. Сборная Украины завоевала серебро ЧМ по фехтованию - Фото
Фото: EPA
22.07.2019, 23:17

Золотые медали достались сборной Франции

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала серебряным призером чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает Укринформ.

Украинская команда в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Романа Свичкара и Игоря Рейзлина после побед над сборными Гонконга (45:40), Венгрии (45:36) и Италии (37:34) в полуфинале обыграла Китай (38:24), а в финале уступила Франции (37:45).

В матче за бронзовые медали швейцарцы взяли верх над китайцами (45:35).

В заключительный день чемпионата мира, 23 июля, пройдут командные турниры в рапиристов и саблисток.

В активе украинских фехтовальщиков четыре медали - одна золотая, одна серебряная и две бронзовые.

20 июля Украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Харлан в финале индивидуального турнира саблисток победила россиянку Софью Великую (15:14).

18 июля украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Напишите нам
фехтование чемпионат мира спорт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 