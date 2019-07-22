Спорт. Сборная Украины завоевала серебро ЧМ по фехтованию

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Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала серебряным призером чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает Укринформ.

Украинская команда в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Романа Свичкара и Игоря Рейзлина после побед над сборными Гонконга (45:40), Венгрии (45:36) и Италии (37:34) в полуфинале обыграла Китай (38:24), а в финале уступила Франции (37:45).

В матче за бронзовые медали швейцарцы взяли верх над китайцами (45:35).

В заключительный день чемпионата мира, 23 июля, пройдут командные турниры в рапиристов и саблисток.

В активе украинских фехтовальщиков четыре медали - одна золотая, одна серебряная и две бронзовые.

20 июля Украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Харлан в финале индивидуального турнира саблисток победила россиянку Софью Великую (15:14).

18 июля украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).