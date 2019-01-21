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21.01.2019, 09:15

Свитолина во второй раз вышла в четвертьфинал Australian Open

Свитолина во второй раз вышла в четвертьфинал Australian Open - Фото
Элина Свитолина (фото - скриншот видео)

Украинская теннисистка выиграла у американки Мэдисон Киз

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у американки Мэдисон Киз в матче четвертого круга Australian Open.

Встреча, длившаяся 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу Свитолиной.

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Таким образом, украинская теннисистка во второй раз подряд за свою карьеру вышла в четвертьфинал Australian Open.

В матче за выход в 1/2 финала Свитолина сыграет с победительницей противостояния Наоми Осака (Япония) - Анастасия Севастова (Латвия).

Ранее сообщалось, что 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг теннисного турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии, обыграв бывшую шестую ракетку мира Карлу Суарес Наварро.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, которая одолела россиянку Екатерину Александрову, покинула турнир на на втором круге, проиграв 17-летней американке Аманде Анисимовой (6:0, 6:2).

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Australian Open
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