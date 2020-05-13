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Теннис. Украинка вошла в топ-10 лучших теннисисток десятилетия WTA

Теннис. Украинка вошла в топ-10 лучших теннисисток десятилетия WTA - Фото
Элина Свитолина (фото - аккаунт в Facebook) Фото: Элина Свитолина
13.05.2020, 15:47

Украинка Элина Свитолина заняла восьмое место в списке 10 лучших теннисисток WTA прошедшего десятилетия

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в список десяти лучших теннисисток по версии WTA (Всемирной теннисной ассоциации). Топ-лист был опубликован на сайте организации.

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Всего в рейтинг вошли 20 спортсменок. Список составлялся по количеству набранных очков в турнирах WTA. У Свитолиной их накопилось 26 164. Она выиграла 14 турниров, в том числе 2018 WTA Finals. Третье место в списке лучших ракеток мира WTA – ее наивысший рейтинг в карьере.

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Список топ-10 выглядит так:

Серена Уильямс – 66 308

Петра Квитова – 46 385

Симона Халеп – 44 590

Анжелика Кербер – 41 090

Виктория Азаренко – 39 235

Каролина Плишкова – 30 207

Саманта Стосур – 274 61

Элина Свитолина – 26 164

Габрине Мугуруса – 26 056

Винус Уильямс – 24 641

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Марк Сировой
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Элина Свитолина теннис WTA
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