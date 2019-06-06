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06.06.2019, 11:51

Украинского боксера Усика лишили еще одного пояса - теперь WBO

Украинского боксера Усика лишили еще одного пояса - теперь WBO - Фото
Александр Усик (фото - EPA)

Титул отправился ко "врменному чемпиону" поляку Кшиштофу Гловацки

Всемирная боксерская организация (WBO) лишила титула чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика. Об этом говорится на официальном сайте.

"Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в разряд тяжеловесов, временный чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом в первом тяжелом весе организации", - заявил глава организации Франсиско Валкарсель.

Также сказано, что польский боксер должен сойтись с латышем Майрисом Бриедисом в полуфинале второго сезона World Boxing Super Series (WBSS). В бою и разыграется титул WBO. Дата уже известна - 15 июня в Риге они станут хэдлайнерами-тяжеловесами. 

5 июня WBC лишил Усика титула в тяжелом весе, он официально классифицирован как "чемпионом в отпуске". 29 марта WBA забрала пояс у Усика из-за отказа от обязательной защиты пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым после решения украинца перейти в супертяжи. Из-за травмы был перенесен дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такамы (36-5-1, 28 КО)8 мая промоутер спортсмена сообщил, что Усик вернется на ринг не раньше осени, предположительно - в сентябре. 

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Теги: бокс, Александр Усик, титул, пояс
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