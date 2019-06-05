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05.06.2019, 09:40

WBC лишил Усика пояса - боксер объявлен "чемпионом в отпуске"

WBC лишил Усика пояса - боксер объявлен "чемпионом в отпуске" - Фото
Александр Усик (фото - Matchroom Boxing/Mark Robinson)

Титул объявлен вакантным из-за предстоящего дебюта Александра Усика в супертяжелом весе

Всемирный боксерский совет официально объявил, что титул в тяжелом весе, принадлежавший украинскому боксеру Александру Усику, теперь является вакантным. Об этом говорится на сайте WBC.

Усик классифицирован как "чемпион в отпуске". Пояса его лишили из-за предстоящего дебюта в супертяжелом весе. Он может претендовать на титул WBC снова, если пожелает вернуться в прежнюю весовую категорию.

29 марта WBA лишила Усика титула в тяжелом весе из-за отказа от обязательной защиты пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым после решения украинца перейти в супертяжи.

Из-за травмы был перенесен дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такамы (36-5-1, 28 КО), запланированный на 25 мая в американском Оксон-Хилле штата Мэриленд8 мая промоутер спортсмена сообщил, что Усик вернется на ринг не раньше осени, предположительно - в сентябре. 

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Теги: бокс, Александр Усик, wbc, титул, чемпион в отпуске
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