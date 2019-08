Usyk is coming. Дата дебютного боя Усика в супертяжах - видео

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе 12 октября, сообщает в Twitter промоутер боксера Эдди Хирн.

Поединок состоится в Чикаго на стадионе Wintrust Arena.

He's coming...



CONFIRMED: @usykaa makes his highly-anticipated Heavyweight debut at the @WintrustArena Chicago, October 12! @DAZN_USA pic.twitter.com/yhf6jCJDme