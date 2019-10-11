Бокс. Усик vs Уизерспун: ожидания бойцов и битва взглядов - видео

Украинский боксер Александр Усик и его соперник из США Чезз Уизерспун провели совместную пресс-конференцию накануне их противостояния в Чикаго. Об этом сообщает NY Fights.

Мероприятие прошло без скандалов и происшествий. Уизерспун подтвердил, что не зря прозван Джентельменом, заявив, что уважает Усика и считает его "отличным парнем". В то же время американец надеется проявить себя в поединке.

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"Я не тот, кто будет вести себя как идиот и говорить сумасшедшие вещи. Я могу устроить отличное зрелище и способен наделать шума. Я не боюсь и готов драться. Я больше (антропометрически Усика - ред.) и буду это использовать", - поделился ожиданиями боец.

Усик же поблагодарил своего тренера, команду и жену за подготовку к дебютному бою в супертяжелом весе. Украинец улыбался камерам и пригласил всех на шоу, которое состоится уже в это воскресенье.

Чезз Уизерспун в срочном порядке заменил Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест.

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Видео: SecondsOut