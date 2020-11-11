Бойца-супертяжа нокаутировали, но гонорар не дают: подозревают, что упал театрально: видео

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Спортивные чиновники в Калифорнии считают, что победный удар был не самый точный, но 30-летний боксер, который его пропустил, при этом почему-то упал

На днях кубинский ветеран супертяжелого веса Луис Ортис менее чем за минуту расправился с американцем Александром Флоресом, но последний может и не получить гонорар за бой. Как пишет обозреватель ESPN Дэн Рафаэль, Атлетическая комиссия штата Калифорния проведет расследование: там подозревают, что боксер сымитировал попадание в нокаут.

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7 ноября в Лос-Анджелесе в главном бою шоу примерно на 40-й секунде Ортис (32-2, 27 КО) нанес хук справа в бок оппоненту – практически в подмышку. Флорес (18-3-1, 16 КО) рухнул, словно его и в самом деле нокаутировали.

Со стороны это выглядело наигранно, что и отметили комментаторы, а затем и официальные лица из местной комиссии. 

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Теперь гонорар Флореса ($80 000) придержат до того, пока не проведут расследование.

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Видео: Premier Boxing Champions

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Теги: фейк, бокс, нокаут, луис ортис, Александр Флорес
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