"Динамо" сразится с "Шахтером". Где и когда смотреть: видео

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Букмекеры не смогли назвать фаворита матча

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Сегодня, 24 апреля, столичный футбольный клуб "Динамо" принимает дома донецкий "Шахтер" в рамках 26-го тура украинской Премьер-Лиги.

Матч начинается в 18:30 на НСК Олимпийский в Киеве.

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Букмекеры не смогли определить победителя предстоящего поединка. Они принимают ставки на поединок с одним и тем же коэффициентом. Победа "Динамо", так же, как и победа "Шахтера" оценивается в 2,65. Ничью оценивают в 3,25. 

Транслировать матч "Динамо" - "Шахтер" будет телеканал 2+2.

Смотрите также: Футбол. Динамо повторило клубный рекорд, Шахтер - успех киевлян

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Теги: футбол, динамо, шахтер, олимпийский, нск
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