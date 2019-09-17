Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сегодня стартует новый сезон Лиги чемпионов

Сегодня, 17 сентября, пройдут четыре поединка первого тура  группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный портал УЕФА.

Фавориты группы Е, итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль", встретятся в Неаполе на стадионе "Сан Паоло". Начало матча – 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

Читайте также: Капитана "Шахтера" унесли с поля в тяжелом состоянии: видео

Фото: uefa.com

"Наполи" получил право выступать в самом элитном клубном турнире Европы, став серебряным призером Чемпионата Италии в сезоне 2018/19. "Ливерпуль" участвует в турнире как победитель прошлогоднего розыгрыша и вице-чемпион Англии.

Команды встречались в конце июля в товарищеском матче. Тогда сильнее оказались итальянцы. Счет встречи – 3:0.

В Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк" сегодня встретятся фавориты группы F - немецкая "Боруссия" и испанская "Барселона". Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Онлайн трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Читайте также: Травма капитана "Шахтера". Врачи узнали, что случилось с Тайсоном

Фото: uefa.com

"Боруссия" подходит к матчу после двух подряд крупных побед (5:0 над "Энергией" из Коттбуса и 4:0 над "Байером" из Леверкузена). "Барселона" же в последнем матче обыграла Валенсию (5:2), однако оступилась, потеряв очки с "Осасуной" (2:2).

Также сегодня состоятся матчи: "Олимпик" Лион – "Зенит" Санкт-Петербург (19:40, ТК Футбол 2) и "Интер" Милан – "Славия" Прага (19:40, ТК Футбол 1).

  • В розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2019/20 примет участие и донецкий "Шахтер". Горняки сыграют в группе С.
  • Киевское "Динамо" и ФК "Александрия" будут играть во втором по значимости турнире континента - Лиге Европы. Список их соперников - здесь.

Читайте также: 30 млн евро. Назван самый дорогой футболист Украины: фото

  

Отправить:
Распечатать:
Теги: Дортмунд, Лион, футбол, фото, видео, Барселона, Ливерпуль, Лига чемпионов, трансляция, Интер, ЛЧ, онлайн, боруссия, Славия, зенит, матч, наполи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео
В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео
В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео
Bihus: Охрана Медведчука тренируется на острове в Киеве - видео
Bihus: Охрана Медведчука тренируется на острове в Киеве - видео
Мнение Паевой взнос в строительстве: как его отмена повлияет на бизнес
Стало известно, какая компания проведет аудит Укроборонпрома
Экономика Стало известно, какая компания проведет аудит Укроборонпрома
Акция Нафтогаза "Газовый запас" вводит людей в заблуждение - АМКУ
ТЭК Акция Нафтогаза "Газовый запас" вводит людей в заблуждение - АМКУ
Популярное
фото/видео
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео
В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео
В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео 16.09.19, 22:40
Bihus: Охрана Медведчука тренируется на острове в Киеве - видео
Bihus: Охрана Медведчука тренируется на острове в Киеве - видео 16.09.19, 21:54
В Станице Луганской возле моста установили веб-камеру: видео
В Станице Луганской возле моста установили веб-камеру: видео 16.09.19, 19:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 