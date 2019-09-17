Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео

Сегодня, 17 сентября, пройдут четыре поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный портал УЕФА.

Фавориты группы Е, итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль", встретятся в Неаполе на стадионе "Сан Паоло". Начало матча – 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

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Фото: uefa.com

"Наполи" получил право выступать в самом элитном клубном турнире Европы, став серебряным призером Чемпионата Италии в сезоне 2018/19. "Ливерпуль" участвует в турнире как победитель прошлогоднего розыгрыша и вице-чемпион Англии.

Команды встречались в конце июля в товарищеском матче. Тогда сильнее оказались итальянцы. Счет встречи – 3:0.

В Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк" сегодня встретятся фавориты группы F - немецкая "Боруссия" и испанская "Барселона". Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Онлайн трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

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Фото: uefa.com

"Боруссия" подходит к матчу после двух подряд крупных побед (5:0 над "Энергией" из Коттбуса и 4:0 над "Байером" из Леверкузена). "Барселона" же в последнем матче обыграла Валенсию (5:2), однако оступилась, потеряв очки с "Осасуной" (2:2).

Также сегодня состоятся матчи: "Олимпик" Лион – "Зенит" Санкт-Петербург (19:40, ТК Футбол 2) и "Интер" Милан – "Славия" Прага (19:40, ТК Футбол 1).

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