Футбол. "Шахтер" – "Динамо": где и когда смотреть – видео

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Недавно киевляне выбили "горняков" из розыгрыша Кубка Украины

Сегодня донецкий "Шахтер" в матче 14 тура Украинской Премьер лиги примет киевское "Динамо".

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение:

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"Шахтер" лидирует в турнирной таблице. У дончан в активе 37 очков. "Динамо" с 27 пунктами занимает четвертое место. "Бело-синие" на одно очко отстают от луганской "Зари", которая находится на втором месте.

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Кондиции соперников:

Оба клуба подходят к поединку после тяжелых поединков в еврокубках.

"Шахтер" совершил невероятный камбек в матче против загребского "Динамо". На 90 минуте "горняки" проигрывали 3:1. Однако смогли за восемь компенсированных минут сравнять счет. Причем решающий пенальти заработал Андрей Пятов – вратарь команды. Смотрите видео лучших моментов и голов.

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"Динамо" также сыграло вничью в матче Лиги Европы. Выездное противостояние с "Копенгагеном" закончилось со счетом 1:1. Единственный гол в составе киевлян забил экс-игрок датчан Беньямин Вербич. Смотрите обзор матча.

Где и когда смотреть:

Матч начнется в 17:00 в Харькове на стадионе Металлист. Онлайн трансляцию покажут каналы Футбол 1 и Украина.

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Видео: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк

Фото: upl.ua

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Теги: футбол, видео, трансляция, онлайн, динамо киев, шахтер донецк, матч, премьер лига, favbet liga
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