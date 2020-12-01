Футбол. "Шахтер" Донецк vs "Реал" Мадрид: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов онлайн

Сегодня, 1 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет с "Реалом" из Мадрида в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Время и платформы трансляций указаны в конце анонса.

Турнирное положение

Шахтер занимает третье место в группе, которое дает право сыграть весной в Лиге Европы. "Горняки" набрали четыре очка после победы над "Реалом" (2:3), ничьи с миланским "Интером" (0:0) и двух разгромных поражений от "Боруссии" Менхенгладбах (0:6, 4:0).

"Реал" занимает вторую позицию с семью очками. Единственное поражение было от "Шахтера". Мадридцы дважды обыграли "Интер" (3:2, 0:2) и расписали мировую с "Боруссией" (2:2).

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Форма команд

Оба клуба имеют по две победы, два поражения и одной ничье в последних пяти матчах. Перед сегодняшним поединком "Шахтер" минимально обыграл "Днепр-1" (0:1), а "Реал" неожиданно уступил "Алавесу" (1:2).

Кадровые потери

У "Шахтера" находятся в лазарете защитники Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Исмаили и полузащитник Евгений Коноплянка. Под вопросом участие в игре Дентиньо.

"Реал" прилетел в Киев без легендарного капитана Серхио Рамоса, Эдена Азара, Луки Йовича, Дани Карвахаля, Альваро Одриосола и Федерико Вальверде.

Где и во сколько смотреть матч онлайн

Матч ЛЧ "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря 19:55 и пройдет в Киеве. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно будет на канале Футбол 1, сервисе OLL.tv и на платформе Megogo.

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