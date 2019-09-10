Футбол. Украина vs Нигерия: где и когда смотреть матч - видео

Сегодня, 10 сентября, сборная Украины в товарищеском матче встретится со сборной Нигерии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Поединок пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Стартовый свисток рефери даст в 21:30. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1 или ТРК Украина.

Это будет первая встреча для соперников.

Сборная Нигерии является одной из сильнейших на континенте. Летом "суперорлы" завоевали бронзовые медали на Кубке африканских наций. Всего же нигерийцы трижды выигрывали трофей и более 10 раз входили в тройку его призеров.

До этого Украина шесть раз играла против африканских команд. Сборная трижды победила и столько же раз – свела матч в ничью.

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Фото: пресс-служба Федерации футбола Украины

Украинские футболисты подходят к матчу в неплохой форме. 7 сентября желто-синие укрепились на первом месте в группе В квалификационного этапа Чемпионата Европы-2020, на выезде обыграв сборную Литвы. Матч закончился со счетом 3:0. Голы забивали Александр Зинченко, Ромеро Марлос и Руслан Малиновский.

Кроме того, сил украинцам может добавить поддержка днепрян. Сборная впервые за 10 лет проведет игру в этом городе. За день до матча на открытую тренировку сборной на "Днепр-Арене" пришли около 7500 человек, что является рекордом посещаемости таких мероприятий в Украине.

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Фото: пресс-служба Федерации футбола Украины

Ранее донецкий "Шахтер" узнал своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов, а киевское "Динамо" и "Александрия" из одноименного города - в групповом этапе Лиги Европы.

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