Казус перед стартом. Свитолина прошла в 1/4 финала в Дохе: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала теннисного турнира в столице Катара Дохе. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Свитолина стартовала со второго круга. В 1/8 финала она победила 22-й номер мирового рейтинга из Латвии Алену Остапенко – 6:4, 6:4. Т

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Это первый поединок украинки после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

Как пишет Большой теннис Украины, со Свитолиной произошел забавный случай во время представления теннисисток. Ведущий объявил латвийку, на корт вышла не Остапенко, а украинская теннисистка. В похожей ситуации оказались Серена Уильямс и Симона Халеп на Открытом чемпионате Австралии, который походил ранее в Мельбурне.

За выход в полуфинал Свитолина сразится с представительницей Чехии Каролиной Муховой (номер 132 в мировом рейтинге WTA), которая в двух сетах обыграла Се Шувэй из Тайваня. Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова.

Ранее лучшая украинския теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Australian Open-2019. Она проиграла японке Наоми Осака в двухсетовом матче - 4:6, 1:6.

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