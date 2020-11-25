Лига чемпионов. Боруссия М vs Шахтер: во сколько и где смотреть матч

Сегодня, 25 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Боруссией" из немецкого Менхенгладбаха в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

Ситуация в группе

"Боруссия" является лидером группы B. В активе команды пять очков после разгромной победы над "Шахтером" (0:6) и двух ничьих со счетом 2:2 с "Реалом" и "Интером".

"Шахтер" занимает второе место с четырьмя очками. Горняки хоть и проиграли "Боруссии", но сыграли вничью с "Интером" (0:0) и неожиданно одолели "Реал" (2:3). С последними украинцы делят 2-3 место, но опережают мадридцев за счет победы в очном противостоянии.

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Последние матчи команд

В первой половине ноября клубы не играли в официальных играх из-за перерыва на матчи сборных. На прошлых выходных "Боруссия" не смогла в большинстве обыграть "Агусбург" (1:1), а "Шахтер" в большинстве – "Александрию" (1:1).

"Гладбах" занимает седьмое место в Бундеслиге, "Шахтер" – второй в украинской Премьер-лиге.

Кадровые потери

По данным УЕФА, не сыграют находящиеся в лазарете "шахтеровцы" Давид Хочолава, Исмаили, Дентиньо и Евгений Коноплянка. Под вопросом участие в игре Марлоса, Тайсона и Виктора Коваленко.

У "Боруссии" не сыграет заразившийся коронавирусом Рами Бенсебаини.

Во сколько и где смотреть матч онлайн

Игра Лиги чемпионов "Бооруссия" М – "Шахтер" состоится в 19:55 в среду, 25 ноября. Онлайн трансляцию матча можно посмотреть на канале Футбол 2 и сервисе MEGOGO.

24 ноября киевское "Динамо" со счетом 0:4 проиграло каталонской "Барселоне" в Лиге чемпионов. У киевлян не осталось шансов сыграть весной в Лиге чемпионов. "Бело-синие" будут бороться за еврокубковую весну в Лиге Европы с венгерским "Ференцварошем".

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