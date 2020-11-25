Лига чемпионов. Боруссия М vs Шахтер: во сколько и где смотреть матч

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив

"Шахтер" попытается взять реванш у "Боруссии" за разгромное поражение в Киеве. Тогда немцы разгромили дончан со счетом 0:6

Сегодня, 25 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Боруссией" из немецкого Менхенгладбаха в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

Ситуация в группе

"Боруссия" является лидером группы B. В активе команды пять очков после разгромной победы над "Шахтером" (0:6) и двух ничьих со счетом 2:2 с "Реалом" и "Интером".

"Шахтер" занимает второе место с четырьмя очками. Горняки хоть и проиграли "Боруссии", но сыграли вничью с "Интером" (0:0) и неожиданно одолели "Реал" (2:3). С последними украинцы делят 2-3 место, но опережают мадридцев за счет победы в очном противостоянии.

Читайте также: "Их невозможно было остановить". Луческу отреагировал на разгром "Динамо" от "Барселоны"

Нажмите на таблицу, чтобы увеличить

Последние матчи команд

В первой половине ноября клубы не играли в официальных играх из-за перерыва на матчи сборных. На прошлых выходных "Боруссия" не смогла в большинстве обыграть "Агусбург" (1:1), а "Шахтер" в большинстве – "Александрию" (1:1).

"Гладбах" занимает седьмое место в Бундеслиге, "Шахтер" – второй в украинской Премьер-лиге.

Кадровые потери

По данным УЕФА, не сыграют находящиеся в лазарете "шахтеровцы" Давид Хочолава, Исмаили, Дентиньо и Евгений Коноплянка. Под вопросом участие в игре Марлоса, Тайсона и Виктора Коваленко.

У "Боруссии" не сыграет заразившийся коронавирусом Рами Бенсебаини.

Во сколько и где смотреть матч онлайн

Игра Лиги чемпионов "Бооруссия" М – "Шахтер" состоится в 19:55 в среду, 25 ноября. Онлайн трансляцию матча можно посмотреть на канале Футбол 2 и сервисе MEGOGO.

  • 24 ноября киевское "Динамо" со счетом 0:4 проиграло каталонской "Барселоне" в Лиге чемпионов. У киевлян не осталось шансов сыграть весной в Лиге чемпионов. "Бело-синие" будут бороться за еврокубковую весну в Лиге Европы с венгерским "Ференцварошем".

Смотрите также: В стиле Месси. Футболист молодежки "Динамо" забил супергол – видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: шахтер, боруссия, трансляция, онлайн, ЛЧ, Лига чемпионов, матч, видео, футбол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Лига чемпионов. Боруссия М vs Шахтер: во сколько и где смотреть матч
Лига чемпионов. Боруссия М vs Шахтер: во сколько и где смотреть матч
Рекорд SpaceX. Одна и та же ракета Falcon 9 полетела в космос уже в седьмой раз – видео
Рекорд SpaceX. Одна и та же ракета Falcon 9 полетела в космос уже в седьмой раз – видео
"Динамо" vs "Барселона": где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов
"Динамо" vs "Барселона": где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов
Мнение Локдаун в середине декабря: власть забирает у Украины последний шанс выжить
Авиация, транспорт и дороги. Время собирать камни? Предварительные итоги года
Транспорт Авиация, транспорт и дороги. Время собирать камни? Предварительные итоги года
Лес и экология Украины: у Минэкологии есть идеи. Но они на пользу коррупции, а не отрасли
Мнение Лес и экология Украины: у Минэкологии есть идеи. Но они на пользу коррупции, а не отрасли
Популярное
фото/видео
Лига чемпионов. Боруссия М vs Шахтер: во сколько и где смотреть матч
Лига чемпионов. Боруссия М vs Шахтер: во сколько и где смотреть матч
Рекорд SpaceX. Одна и та же ракета Falcon 9 полетела в космос уже в седьмой раз – видео
Рекорд SpaceX. Одна и та же ракета Falcon 9 полетела в космос уже в седьмой раз – видео 04:22
Лига чемпионов. "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фото
Лига чемпионов. "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фото 00:01
"Динамо" vs "Барселона": где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов
"Динамо" vs "Барселона": где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов 24.11.20, 21:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 