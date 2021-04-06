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Лига чемпионов. "Реал" Мадрид vs "Ливерпуль": где и во сколько смотреть матч онлайн видео

06.04.2021, 10:09
Реал - Ливерпуль (фото - uefa.com)
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Сегодня, 6 апреля, в 1/4 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль" из одноименного английского города. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

Последние результаты команд

Перед сегодняшним поединком "Реал" обыграл "Эйбар" (2:0). Действующий чемпион Испании идет на третьем месте в Ла Лиге.

"Ливерпуль" перед ЛЧ разгромил лондонский "Арсенал" (3:0). Команда Юргена Клоппа в прошлом сезоне выиграла Английскую Премьер-лигу, но сейчас – лишь седьмая в таблице.

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История встреч

"Реал" и "Ливерпуль" шесть раз встречались в элитном еврокубковом турнире. Последняя встреча – финал ЛЧ 2018/19 в Киеве. В том матче "Реал" победил со счетом 3:1 после ошибок голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса. Также команды играли в финале Кубка европейских чемпионов (ныне – ЛЧ) 1981-го. Тогда сильнее был "Ливерпуль" – 1:0.

Посмотреть историю встреч соперников можно, увеличив по клику таблицу от пресс-службы УЕФА

Кадровые потери

По данным пресс-службы УЕФА, у "Реала" травмирован легендарный капитан Серхио Рамос. Под вопросом участие Вальверде и Азара.

У "Ливерпуля" травмированы Ориги, Хендерсон, Гомес, Ван Дейк и Келлехер, передает УЕФА.

Где и когда смотреть матч

Матч 1/4 Лиги чемпионов "Реал – Ливерпуль" состоится во вторник 6 апреля в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на канале Футбол 1, платформах MEGOGO, OLL.TV, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

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Марк Сировой
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Реал Ливерпуль Лига чемпионов трансляция видео ЛЧ футбол онлайн матч
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