UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лига чемпионов. Сегодня "Динамо" сыграет с "Барселоной" – где и когда смотреть матч онлайн видео

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 07:56
Динамо - Барселона (фото - пресс-служба FC Deynamo Kyiv, Facebook)
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка

Сегодня киевское "Динамо" и "Барселона" из Испании сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Игра начнется в 22:00 во вторник 2 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Смотреть онлайн трансляцию матча можно будет на платформах MEGOGO и Volia TV.

Турнирное положение

"Динамо" – аутсайдер группы E Лиги чемпионов. Киевляне набрали лишь одно очко в игре с "Бенфикой" (0:0), проиграли "Баварии" (5:0) и "Барселоне" (0:1).

Каталонский клуб идет на третьем месте с тремя очками, которые набрал в матче с "Динамо". Также "блаугранас" проиграли "Баварии" (0:3) и "Бенфике" (3:0).

Для выхода в 1/8 Лиги чемпионов команда должна занять первое или второе место в группе по итогам шести туров. Третье место опускается в плей-офф Лиги Европы, четвертое – покидает еврокубки.

Читайте также: Луческу об игре "Динамо" – "Барселона": В первом тайме у нас была возможность

Лига чемпионов. Сегодня "Динамо" сыграет с "Барселоной" – где и когда смотреть матч онлайн

Потери

За "Динамо" в матче с "Барселоной" не сыграет травмированный основной левый защитник Виталий Миколенко, передает пресс-служба УЕФА. Кроме того, команде главного тренера Мирчи Луческу не помогут травмированные форварды Артем Беседин и Владислав Кулач.

Главное кадровое изменение "Барсы" после первого матча с "Динамо" – отставка главного тренера Рональда Кумана. Сейчас функции и. о. главного тренера выполняет Серхи Бархуан. У "Барселоны" травмированы автор гола в первом матче с "Динамо" Жерар Пике, Педри, Серхи Роберто, Мартин Брейтвейт и Серхио Агуэро, сообщают в УЕФА.

Форма команд

Динамо после первого матча с "Барселоной" обыграло "Днепр-1" (2:0) и дважды "Мариуполь" – 1:2 и 2:3. О последнем матче Луческу в эфире канала Футбол 1 говорил, что зол на команду, поскольку она не забивала, не контролировала ход игры, а расслабилась и играла как хотела. "Динамо" лидирует в украинской Премьер-лиге, на три очка опережая "Шахтер".

"Барса" после игры с "Динамо" уступила принципиальному сопернику – мадридскому "Реалу" (1:2). После поражения от "Райо Вальекано" (1:0) Куман был отправлен в отставку, а Бархуан в своем первом матче у руля "гранатово-синих" сыграл вничью с "Алавесом" (1:1). Каталонский клуб идет на непривычном для себе девятом месте в испанской Ла-Лиге.

Читайте также: "Не самое страшное". Тренер "Шахтера" отреагировал на разгром от "Реала", сетует на гол

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
динамо видео Барселона Лига чемпионов трансляция ЛЧ онлайн прямой эфир
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 