Лига чемпионов. Сегодня "Динамо" сыграет с "Барселоной" – где и когда смотреть матч онлайн

Сегодня киевское "Динамо" и "Барселона" из Испании сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Игра начнется в 22:00 во вторник 2 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Смотреть онлайн трансляцию матча можно будет на платформах MEGOGO и Volia TV.

Турнирное положение

"Динамо" – аутсайдер группы E Лиги чемпионов. Киевляне набрали лишь одно очко в игре с "Бенфикой" (0:0), проиграли "Баварии" (5:0) и "Барселоне" (0:1).

Каталонский клуб идет на третьем месте с тремя очками, которые набрал в матче с "Динамо". Также "блаугранас" проиграли "Баварии" (0:3) и "Бенфике" (3:0).

Для выхода в 1/8 Лиги чемпионов команда должна занять первое или второе место в группе по итогам шести туров. Третье место опускается в плей-офф Лиги Европы, четвертое – покидает еврокубки.

Читайте также: Луческу об игре "Динамо" – "Барселона": В первом тайме у нас была возможность

Потери

За "Динамо" в матче с "Барселоной" не сыграет травмированный основной левый защитник Виталий Миколенко, передает пресс-служба УЕФА. Кроме того, команде главного тренера Мирчи Луческу не помогут травмированные форварды Артем Беседин и Владислав Кулач.

Главное кадровое изменение "Барсы" после первого матча с "Динамо" – отставка главного тренера Рональда Кумана. Сейчас функции и. о. главного тренера выполняет Серхи Бархуан. У "Барселоны" травмированы автор гола в первом матче с "Динамо" Жерар Пике, Педри, Серхи Роберто, Мартин Брейтвейт и Серхио Агуэро, сообщают в УЕФА.

Форма команд

Динамо после первого матча с "Барселоной" обыграло "Днепр-1" (2:0) и дважды "Мариуполь" – 1:2 и 2:3. О последнем матче Луческу в эфире канала Футбол 1 говорил, что зол на команду, поскольку она не забивала, не контролировала ход игры, а расслабилась и играла как хотела. "Динамо" лидирует в украинской Премьер-лиге, на три очка опережая "Шахтер".

"Барса" после игры с "Динамо" уступила принципиальному сопернику – мадридскому "Реалу" (1:2). После поражения от "Райо Вальекано" (1:0) Куман был отправлен в отставку, а Бархуан в своем первом матче у руля "гранатово-синих" сыграл вничью с "Алавесом" (1:1). Каталонский клуб идет на непривычном для себе девятом месте в испанской Ла-Лиге.

Завтра "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов с "Реалом". В первом матче украинский клуб разгромно проиграл со счетом 0:5.

Читайте также: "Не самое страшное". Тренер "Шахтера" отреагировал на разгром от "Реала", сетует на гол

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.