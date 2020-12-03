Лига Европы. "Заря" vs "Лестер": где и во сколько смотреть матч онлайн

Сегодня, 3 декабря, луганская "Заря" сыграет с английским "Лестер Сити" в пятом туре Лиги Европы. Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение

В прошлом туре "Заря" набрала первые три очка, разгромив на выезде "АЕК" – 0:3. Луганчане делят с этим клубом третье-четвертое места. "Заре" нельзя сегодня проигрывать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

"Лестер" является единоличным лидером группы с 10 очками. Англичане один раз сыграли вничью и трижды победили, в том числе разгромили в первом туре "Зарю" – 3:0.

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Форма соперников

У "Зари" – две победы, две ничьи и одно поражение в последних пяти матчах. Перед сегодняшней игрой луганчане разгромили "Минай" (0:3) и занимают восьмое место в Украинской Премьер-лиге.

У "Лестера" – две победы, два поражения и две ничьи в последних пяти играх. "Лисы" три матча подряд не выигрывали, а перед игрой с "Зарей" уступили "Фулхэму" (1:2). "Лестер" занимает четвертое место в Английской Премьер-лиге.

Где и когда смотреть игру

Матч "Заря" – "Лестер" состоится в Запорожье в четверг 3 декабря в 19:55. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно будет на канале Футбол 1, платформах MEGOGO и OLL.tv, а также в онлайн-кинотеатре Sweet.tv.

1 декабря донецкий "Шахтер" во второй раз в сезоне обыграл "Реал" – 2:0. Украинцы вышли на второе место в группе B Лиги чемпионов.

2 декабря киевское "Динамо" проиграло "Ювентусу" 3:0. Столичный клуб делит третье – четвертое места с венгерским "Ференцварошем".

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