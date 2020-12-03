Лига Европы. "Заря" vs "Лестер": где и во сколько смотреть матч онлайн

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив

Сегодня, 3 декабря, луганская "Заря" сыграет с английским "Лестер Сити" в пятом туре Лиги Европы. Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение

В прошлом туре "Заря" набрала первые три очка, разгромив на выезде "АЕК" – 0:3. Луганчане делят с этим клубом третье-четвертое места. "Заре" нельзя сегодня проигрывать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

"Лестер" является единоличным лидером группы с 10 очками. Англичане один раз сыграли вничью и трижды победили, в том числе разгромили в первом туре "Зарю" – 3:0.

Смотрите также: Футбол. Украинский форвард забил три гола за три минуты – видео

Нажмите на таблицу, чтобы увеличить

Форма соперников

У "Зари" – две победы, две ничьи и одно поражение в последних пяти матчах. Перед сегодняшней игрой луганчане разгромили "Минай" (0:3) и занимают восьмое место в Украинской Премьер-лиге.

У "Лестера" – две победы, два поражения и две ничьи в последних пяти играх. "Лисы" три матча подряд не выигрывали, а перед игрой с "Зарей" уступили "Фулхэму" (1:2). "Лестер" занимает четвертое место в Английской Премьер-лиге.

Где и когда смотреть игру

Матч "Заря" – "Лестер" состоится в Запорожье в четверг 3 декабря в 19:55. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно будет на канале Футбол 1, платформах MEGOGO и OLL.tv, а также в онлайн-кинотеатре Sweet.tv.

  • 1 декабря донецкий "Шахтер" во второй раз в сезоне обыграл "Реал" – 2:0. Украинцы вышли на второе место в группе B Лиги чемпионов.
  • 2 декабря киевское "Динамо" проиграло "Ювентусу" 3:0. Столичный клуб делит третье – четвертое места с венгерским "Ференцварошем".

Читайте также: "Играли хорошо, но были ошибки". Луческу отреагировал на разгром "Динамо" от "Ювентуса"

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, видео, Лига Европы, трансляция, онлайн, заря, матч, ле, лестер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Лига Европы. "Заря" vs "Лестер": где и во сколько смотреть матч онлайн
Лига Европы. "Заря" vs "Лестер": где и во сколько смотреть матч онлайн
17 млн грн в кармане. Украинка пыталась нелегально ввезти 50 г бриллиантов: видео
17 млн грн в кармане. Украинка пыталась нелегально ввезти 50 г бриллиантов: видео
Беспилотники Boeing отработали командный полет под управлением ИИ – видео
Беспилотники Boeing отработали командный полет под управлением ИИ – видео
Мнение В январе и так будет естественный локдаун. Дайте бизнесам заработать в праздничный период
За одиннадцатый объект Укрспирта заплатили в 2,5 раза больше стартовой цены
Экономика За одиннадцатый объект Укрспирта заплатили в 2,5 раза больше стартовой цены
Верховная Рада разрешила Оператору ГТС покупать газ на бирже
ТЭК Верховная Рада разрешила Оператору ГТС покупать газ на бирже
Популярное
фото/видео
Лига Европы. "Заря" vs "Лестер": где и во сколько смотреть матч онлайн
Лига Европы. "Заря" vs "Лестер": где и во сколько смотреть матч онлайн
Лига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фото
Лига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фото 02.12.20, 23:53
17 млн грн в кармане. Украинка пыталась нелегально ввезти 50 г бриллиантов: видео
17 млн грн в кармане. Украинка пыталась нелегально ввезти 50 г бриллиантов: видео 02.12.20, 18:47
Беспилотники Boeing отработали командный полет под управлением ИИ – видео
Беспилотники Boeing отработали командный полет под управлением ИИ – видео 02.12.20, 14:43
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 