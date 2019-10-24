Придавила за минуту. Белодед выиграла золото на Grand Slam: видео

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В НОК Украины Дарью Белодед назвали "украинской анакондой"

Двукратная чемпионка мира по дзюдо 19-летняя украинка Дарья Белодед выиграла золотую медаль на турнире Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает в Facebook НОК Украины.

24 октября в финале турнира Grand Slam в Абу-Даби Дарья Белодед победила Марушу Штангар из Словении.

"Неудержимая Дарья Белодед. В финале турнира Grand Slam в Абу-Даби наша дзюдоистка, которая выступает в весовой категории до 48 кг, не оставила никаких шансов словенке Маруше Штангар. Чуть больше минуты - и соперница уже лежала на татами в "крепких объятиях" украинской анаконды", - говорится в сообщении.

  • 25 августа украинка защитила титул чемпионки мира по дзюдо выиграв золотую медаль в первый день XXXIII мирового первенства в Токио.
  • 3 октября Белодед возглавила перечень лучших дзюдоистов в мире.

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Теги: дзюдо, дарья белодед
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