"Реал" vs "Шахтер". Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня донецкий "Шахтер" на выезде сыграет с мадридским "Реалом" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Матч пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Смотреть онлайн трансляцию матча "Реал" – "Шахтер" можно в 19:55 3 ноября на платформах MEGOGO и Volia TV.

Ситуация в группе

"Шахтер" занимает последнее место с одним набранным очком после поражений от тираспольского "Шерифа" (2:0), который тренирует украинец Юрий Вернидуб, "Реала" (0:5) и ничьи с миланским "Интером" (0:0).

"Реал" – на втором месте. Помимо победы над "Шахтером", мадридцы обыграли "Интер" (0:1), но уступили "Шерифу" (2:3).

Сенсационно возглавляет группу "Шериф", "Интер" – на третьем месте.

Читайте также: Доходы "Шахтера" продолжают падать: клуб Рината Ахметова отчитался за сезон 2020/2021

Форма команд

"Шахтер" после первой игры с "Реалом" выдал трехматчевую победную серию. Горняки победили "Ворсклу" (0:2), "Черноморец" (0:3) и "Десну" (4:1).

"Реал" обыграл своего главного оппонента – "Барселону" (1:2). Сыграл вничью с "Осасуной" (0:0) и победил "Эльче" (1:2).

Потери

У "Шахтера" травмирован основной нападающий этого сезона Лассина Траоре, также находятся в лазарете Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка и Педриньо, передает пресс-служба УЕФА.

В лазарете "Реала" – Гарет Бейл и Дани Себальос, отмечают в УЕФА. Под вопросом участие Родриго (автора одного из голов в ворота Шахтера в первом матче), Мариано Диаса и Федерико Вальверде.

Киевское "Динамо" вчера проиграло "Барселоне" (0:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Украинские клубы пока не забили ни одного гола и идут на последних местах в группах ЛЧ. Для выхода в еврокубковую весну им надо занять хотя бы третье место в группе.

Читайте также: "Мы будем расти". Луческу заявил, что "Динамо" заслуживало на ничью с "Барселоной" в ЛЧ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.