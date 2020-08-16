Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Стипе Миочич защитил титул чемпиона в бое против принципиального соперника – Даниэля Кормье

Американский боец смешанного стиля Стипе Миочич одолел Дениэла Кормье, защитив титул чемпиона мира в тяжелом весе на турнире UFC 252. Это вторая победа бойца хорватского происхождения в трех поединках с Кормье.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бой проходил в основном в стойке. Миочич налегал на сильные одиночные удары в голову, Кормье работал комбинациями за счет скорости рук.

Начав бой уверенно, Миочич пропустил удар в первом раунде и оказался у клетки, также он оказался на канвасе после тейкдауна оппонента. Однако уже в конце второго раунда после нескольких боковых Миочича у клетки оказался Кормье. Избиение американца закончилось со звуком сирены об окончании раунда.

Смотрите также: ММА. Льюис обновил рекорд UFC, нокаутировав экс-сепаратиста из Харькова - видео

В третьем раунде Миочич пытался развивать преимущество, то и дело прижимая соперника к сетке. Два последних раунда бойцы проводили более осторожно, обмениваясь в основном ударами в стойке.

По результатам боя, суди единогласно отдали победу Миочичу - 49-46, 49-46, 48-47.

Смотрите также: UFC. Петр Ян досрочно забил Жозе Алдо: видео лучших моментов боя

Видео - Sportrecs.com

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: UFC, Стипе Миочич, дэниэл кормье, ufc 252
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео
Посол в Словакии первым из беларусских дипломатов поддержал протесты - видео
Посол в Словакии первым из беларусских дипломатов поддержал протесты - видео
Американский аппарат отправился спасать 16-летний спутник — видео старта
Американский аппарат отправился спасать 16-летний спутник — видео старта
Бизнес-неделя: Easy Jet в Украине, казино в законе, новый глава УЗ и $1 млрд Ярославского
"Заводы Укрспирта стоят 2-2,5 млрд". Как государство продает монополию. Интервью с главой
Продовольствие "Заводы Укрспирта стоят 2-2,5 млрд". Как государство продает монополию. Интервью с главой
Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
FMCG Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
Популярное
фото/видео
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео
Посол в Словакии первым из беларусских дипломатов поддержал протесты - видео
Посол в Словакии первым из беларусских дипломатов поддержал протесты - видео 07:58
Американский аппарат отправился спасать 16-летний спутник — видео старта
Американский аппарат отправился спасать 16-летний спутник — видео старта 01:04
"Бавария" разгромила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов: видео голов
"Бавария" разгромила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов: видео голов 15.08.20, 08:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 