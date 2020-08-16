Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео

Американский боец смешанного стиля Стипе Миочич одолел Дениэла Кормье, защитив титул чемпиона мира в тяжелом весе на турнире UFC 252. Это вторая победа бойца хорватского происхождения в трех поединках с Кормье.

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Бой проходил в основном в стойке. Миочич налегал на сильные одиночные удары в голову, Кормье работал комбинациями за счет скорости рук.

Начав бой уверенно, Миочич пропустил удар в первом раунде и оказался у клетки, также он оказался на канвасе после тейкдауна оппонента. Однако уже в конце второго раунда после нескольких боковых Миочича у клетки оказался Кормье. Избиение американца закончилось со звуком сирены об окончании раунда.

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В третьем раунде Миочич пытался развивать преимущество, то и дело прижимая соперника к сетке. Два последних раунда бойцы проводили более осторожно, обмениваясь в основном ударами в стойке.

По результатам боя, суди единогласно отдали победу Миочичу - 49-46, 49-46, 48-47.

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