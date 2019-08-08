Украинский футболист вошел в топ-35 молодых игроков мира: видео

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La Gazzetta dello Sport оценила талант голкипера Андрея Лунина

Итальянская спортивная газета La Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный список из 60 самых перспективных игроков в возрасте до 20 лет в мировом футболе. Голкипер национальной сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин занял в нем 34 место.

Возглавил список вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. На втором месте расположился защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт, а замкнул тройку хавбек леверкузенского "Байера" Кай Хаверц.

Андрей Лунин стал триумфатором молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины. Он также был признан лучшим вратарем турнира.

Сейчас Лунин проходит предсезонную подготовку в составе мадридского "Реала" - одного из самых титулованных клубов мира . Тренер "сливочных" Зинедин Зидан высоко оценил талант украинца, заявив, что у него есть будущее в королевском клубе.

Андрей Лунин перешел из луганской "Зари" в "Реал" летом 2018-го. Прошлый сезон он провел в испанском "Леганесе" на правах аренды.

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Теги: реал мадрид, андрей лунин, футбол
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