Во вторник 16 марта мадридский "Реал" и "Аталанта" из Бергамо сыграют второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

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В первом поединке в Италии "Реал" смог вырвать победу лишь на 86-й минуте, благодаря голу Ферлана Менди. При этом "Аталанта" с 17-й минуты играла в меньшинстве, красную карточку получил Ремо Фройлер.

Перед сегодняшним матчем обе команды победили в национальных чемпионатах. "Реал" минимально обыграл "Эльче" (2:1), "Аталанта" была сильнее "Специи" (3:1).

По данным пресс-службы УЕФА, у "Реала" перед сегодняшним матчем травмированы Карвахаль и Диас, под вопросом участие Одриосола, дисквалифицирован Каземиро, однако вернулся в строй легендарный капитан Серхио Рамос. У "Аталанты" – травмирован Хатебур, дисквалифицирован Фройлер, под вопросом – Джимсити.

За обе команды выступают футболисты сборной Украины. Если полузащитник Руслан Малиновский регулярно выходит на поле за "Аталанту", то вратарь Андрей Лунин сыграл за "Реал" в этом сезоне лишь раз, неудачно дебютировав за "сливочных" в Кубке Испании. Также игроком Аталанты является перешедший из "Шахтера" хавбек Виктор Коваленко. Однако он на ЛЧ не заявлен.

Матч 1/8 Лиги чемпионов "Реал" – "Аталанта" состоится во вторник 16 марта в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн трансляцию можно будет на канале Футбол 1, а также платформах OLL.TV, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

В двух парах 1/8 ЛЧ уже определились победители, которые вышли в четвертьфинал. "ПСЖ" обыграл "Барселону" (5:2 по сумме двух мачтей), а "Ливерпуль" – "РБ Лейпциг" (4:0).

Украинские клубы играют в 1/8 Лиги Европы – второго по значимости клубного турнира континента. "Динамо" в первом поединке уступило испанскому "Вильярреалу" (0:2), а "Шахтер" был разгромлен итальянской "Ромой" (3:0).

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Марк Сировой

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