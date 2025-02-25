12 головних новин України та світу на 21:00 25 лютого
- Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий і 16 поранених, зокрема діти – фото. Удень у вівторок, 25 лютого, росіяни завдали ударів по Краматорську, вбивши й поранивши людей. Серед постраждалих четверо дітей. Триває пошуково-рятувальна операція.
- Сили ППО збили шість ракет і 133 дрони, але є наслідки у двох областях. У ніч проти 25 лютого окупанти атакували Україну 213 безпілотниками й сімома ракетами, сили протиповітряної оборони збили більшість повітряних цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
- У Білому домі анонсували зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт анонсувала зустрічі президента США Дональда Трампа зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
- Нові правила бронювання. Кабмін продовжив перехідний період до 31 березня. Кабінет міністрів продовжив на місяць дію відстрочок заброньованих працівників і дозволив підприємствам, які не встигли підтвердити критичність, зробити це до 31 березня. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 25 лютого, повідомляє Мінекономіки.
- Рада з другої спроби підтримала постанову із заявою про легітимність Зеленського. У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах російської агресії. Її підтримали 268 нардепів. Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України.
- Оцінка відновлення України за рік зросла з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк. Станом на 31 грудня 2024 року загальна вартість реконструкції та відновлення оцінюється у $524 млрд (506 млрд євро), що приблизно у 2,8 раза перевищує номінальний ВВП України за 2024 рік.
- У Британії відбудеться зустріч європейських лідерів щодо безпеки й оборони. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 2 березня група європейських лідерів відвідає Лондон, аби обговорити спільні плани щодо оборони та безпеки.
- "Нічого подібного до колоніальної угоди": Шмигаль про потенційний договір зі США. Потенційна угода між Україною і США щодо корисних копалин не буде колоніальною, повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль. Україна обговорює зі США можливість створення спільного інвестиційного фонду, куди Україна буде передавати майбутні доходи від видобутку критично важливої сировини.
- AFP написало, що ЄС запропонував Україні власну угоду щодо надр. Брюссель заперечив. Європейський Союз нібито запропонував Україні власну "безпрограшну" угоду щодо видобутку критично важливих мінералів. Про це повідомляла агенція AFP з посиланням на єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне. Згодом у Єврокомісії заявили, що такої пропозиції не було.
- Метро на Виноградар. Верховний суд зобов’язав Київметробуд повернути 139 млн грн місту. Верховний суд підтвердив рішення судів попередніх інстанцій щодо стягнення понад 139 млн грн з АТ "Київметробуд". Підрядник, який мав будувати метро на Виноградар, замість цього розмістив отримані кошти на депозитах і привласнив нараховані відсотки.
- НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступнику голови ДФС Білану. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби Сергію Білану. Про це повідомили пресслужба НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ім'я підозрюваного LIGA.net підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах.
- Кабмін затвердив умови індексації пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 11,5%. Кабінет міністрів на засіданні 25 лютого затвердив умови індексації пенсій, що має відбутися 1 березня. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн.
Читайте також головні тексти дня:
452 світанки в полоні. Історія захисника Маріуполя, який пройшов російські катівні
Якщо завтра вибори. Як наповнювались бюджети українських партій під час війни
Масштаб невеликий. Наслідки відключення 13 російських банків від SWIFT Євросоюзом
Українські дизайнери створюють світові тренди: від сережок із колосками до технологічних пуховиків
Як залишатися в ресурсі й запустити свій "вічний двигун": ключові поради підприємців із CEO Club
Вітамін А у бізнесі краси: як формуються ціни на засоби з ретинолом у догляді за шкірою