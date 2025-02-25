12 главных новостей Украины и мира на 21:00 25 февраля
- Россияне ударили по Краматорску: есть погибший и 16 раненых, в том числе дети – фото. Днем во вторник, 25 февраля, россияне нанесли удары по Краматорску, убив и ранив людей. Среди пострадавших четверо детей. Продолжается поисково-спасательная операция.
- Силы ПВО сбили шесть ракет и 133 дрона, но есть последствия в двух областях. В ночь на 25 февраля оккупанты атаковали Украину 213 беспилотниками и семью ракетами, силы противовоздушной обороны сбили большинство воздушных целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.
- В Белом доме анонсировали встречи Трампа с Зеленским и Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт анонсировала встречи президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
- Новые правила бронирования. Кабмин продлил переходный период до 31 марта. Кабинет министров продлил на месяц действие отсрочек забронированных работников и разрешил предприятиям, не успевшим подтвердить критичность, сделать это до 31 марта. Такое решение правительство приняло на заседании 25 февраля, сообщает Минэкономики.
- Рада со второй попытки поддержала постановление с заявлением о легитимности Зеленского. Во вторник, 25 февраля, Верховная Рада со второй попытки приняла решение о поддержке демократии в Украине в условиях российской агрессии. Его поддержали 268 нардепов. Парламент констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения РФ военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины.
- Оценка восстановления Украины за год выросла с $486 млрд до $524 млрд – Всемирный банк. По состоянию на 31 декабря 2024 года, общая стоимость реконструкции и восстановления оценивается в $524 млрд (506 млрд евро), что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины за 2024 год.
- В Британии состоится встреча европейских лидеров по безопасности и обороне. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 2 марта группа европейских лидеров посетит Лондон для обсуждения совместных планов по обороне и безопасности.
- "Ничего подобного колониальному соглашению": Шмыгаль о потенциальном договоре с США. Потенциальное соглашение между Украиной и США по поводу полезных ископаемых не будет колониальным, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Украина обсуждает со США возможность создания совместного инвестиционного фонда, куда Украина будет передавать будущие доходы от добычи критически важного сырья.
- AFP написало, что ЕС предложил Украине собственное соглашение по недрам. Брюссель возразил. Европейский Союз якобы предложил Украине собственное "беспроигрышное" соглашение по добыче критически важных минералов. Об этом сообщало агентство AFP со ссылкой на еврокомиссара по вопросам промышленной стратегии Стефана Сежурне. Впоследствии в Еврокомиссии заявили, что такого предложения не было.
- Метро на Виноградарь. Верховный суд обязал Киевметрострой вернуть 139 млн грн городу. Верховный суд подтвердил решение судов предыдущих инстанций по взысканию более 139 млн грн с АО "Киевметрострой". Подрядчик, который должен был строить метро на Виноградаре, вместо этого разместил полученные средства на депозитах и присвоил начисленные проценты.
- НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю главы ГФС Билану. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему первому заместителю главы Государственной фискальной службы Сергею Билану. Об этом сообщили пресс-служба НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, имя подозреваемого LIGA.net подтвердил собеседник в правоохранительных органах.
- Кабмин утвердил условия индексации пенсий: с 1 марта они повысятся на 11,5%. Кабинет министров на заседании 25 февраля утвердил условия индексации пенсий, что должно состояться 1 марта. Для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий будет составлять не менее 100 грн.
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