Колишній льотчик ВПС Британії: F-16 без досвідчених льотчиків – дуже дорогі мішені для ППО Росії

Винищувачі F-16, якби їх передали Україні просто зараз, не змінили б перебіг війни, бо проблема полягає не в переданні техніки, а у якісній підготовці досвідчених льотчиків. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив ексвіцемаршал Королівських ВПС та військовий аналітик британського телеканалу новин Sky news Шон Белл.

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"Навіть якщо завтра Україні дати 50, чи 100 F-16, це б не змінило перебіг війни", – вважає він.

За словами ексвіцемаршала ВПС, без досвідчених пілотів F-16 перетворяться на "дуже дорогі мішені" для росіян.

"Ваші пілоти хороші, але наразі вони не зможуть керувати F-16. Вони могли б літати, але не змогли б ефективно використовувати. Тож вони просто були б дуже дорогими мішенями для росіян", – пояснив він.

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