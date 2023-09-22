Колишній льотчик ВПС Британії: F-16 без досвідчених льотчиків – дуже дорогі мішені для ППО Росії
Винищувачі F-16, якби їх передали Україні просто зараз, не змінили б перебіг війни, бо проблема полягає не в переданні техніки, а у якісній підготовці досвідчених льотчиків. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив ексвіцемаршал Королівських ВПС та військовий аналітик британського телеканалу новин Sky news Шон Белл.
"Навіть якщо завтра Україні дати 50, чи 100 F-16, це б не змінило перебіг війни", – вважає він.
За словами ексвіцемаршала ВПС, без досвідчених пілотів F-16 перетворяться на "дуже дорогі мішені" для росіян.
"Ваші пілоти хороші, але наразі вони не зможуть керувати F-16. Вони могли б літати, але не змогли б ефективно використовувати. Тож вони просто були б дуже дорогими мішенями для росіян", – пояснив він.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).
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