Бывший летчик ВВС Британии: F-16 без опытных летчиков – очень дорогие мишени для ПВО РФ

Истребители F-16, если бы их передали Украине прямо сейчас, не изменили бы ход войны, потому что проблема заключается не в передаче техники, а в качественной подготовке опытных летчиков. Об этом в интервью LIGA.net заявил экс-вице-маршал Королевских ВВС и военный аналитик британского телеканала новостей Sky news Шон Белл.

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"Даже если завтра Украине дать 50 или 100 F-16, это бы не изменило ход войны", – считает он.

По словам экс-вице-маршала ВВС, без опытных пилотов F-16 превратятся в "очень дорогие мишени" для россиян.

"Ваши пилоты хороши, но пока они не смогут управлять F-16. Они могли бы летать, но не смогли бы эффективно использовать. Так что они просто были бы очень дорогими мишенями для россиян", – пояснил он.

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