Бывший летчик ВВС Британии: F-16 без опытных летчиков – очень дорогие мишени для ПВО РФ
Истребители F-16, если бы их передали Украине прямо сейчас, не изменили бы ход войны, потому что проблема заключается не в передаче техники, а в качественной подготовке опытных летчиков. Об этом в интервью LIGA.net заявил экс-вице-маршал Королевских ВВС и военный аналитик британского телеканала новостей Sky news Шон Белл.
"Даже если завтра Украине дать 50 или 100 F-16, это бы не изменило ход войны", – считает он.
По словам экс-вице-маршала ВВС, без опытных пилотов F-16 превратятся в "очень дорогие мишени" для россиян.
"Ваши пилоты хороши, но пока они не смогут управлять F-16. Они могли бы летать, но не смогли бы эффективно использовать. Так что они просто были бы очень дорогими мишенями для россиян", – пояснил он.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (у страны есть 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это может быть от 5 до 10 самолетов).
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