Каллас вважає, що для мирних переговорів не потрібен спецпосланець ЄС – Politico

За даними джерел, чиновниця заявила, що відносини з Києвом належать до її компетенції

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Голова євродипломатії Кая Каллас відкинула ідею призначення спецпосланця для представлення ЄС на мирних переговорах щодо закінчення російсько-української війни. Про це заявляє видання Politico з посиланням на двох неназваних дипломатів блоку.

За їх даними, під час закритої зустрічі лідерів ЄС Каллас заявила, що відносини з Києвом належать до її компетенції, а висування нової фігури спецпредставника не було б корисним.

З пропозицією створити таку посаду та переговорну групу виступив президент Фінляндії Александр Стубб, під час дискусії її підтримав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, розповів один з дипломатів.

Створити посаду спецпосланця та переговорну групу пропонують для того, щоб посилити вплив ЄС на мирні переговори, заявив співрозмовник.