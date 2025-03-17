Канада запросила Зеленського на саміт Великої сімки – AFP
Новий канадський прем'єр Марк Карні запросив президента Володимира Зеленського на саміт G7 у червні. Про це агенції AFP повідомив неназваний чиновник з уряду Канади, передає газета Barron's.
Видання Le Monde пише, що про запрошення Зеленського розповів речник канадського Міністерства закордонних справ.
Наразі Канада головує у Великій сімці й захід має відбутися у її провінції Альберта.
Співрозмовник AFP зазначив, що президент України отримав запрошення на саміт G7 під час телефонної розмови, що відбулася цими вихідними.
- 14 березня країни Великої сімки у спільній заяві закликали Росію погодитися на припинення вогню й обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України й "інші засоби", якщо Москва не піде на перемир'я.
- У цій же заяві члени G7, зокрема Сполучені Штати, підтвердили свою непохитну підтримку України в захисті її територіальної цілісності.
- У Держсекретаря Рубіо запитали, чому США підтримали документ, оскільки раніше адміністрація Трампа не робила подібних заяв – і чиновник відповів, що Штати не змінювали державну політику в підходах щодо територіальної цілісності України.