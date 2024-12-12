Підозрюваного у хабарництві Князєва остаточно звільнили з Верховного Суду

У серпні він втратив посаду за вчинення значного дисциплінарного проступку

Всеволод Князєв виходить з СІЗО (Фото: Telegram / Олег Новіков)

Звільнення Всеволода Князєва з посади судді у Верховному Суді залишили без змін.

Велика палата Суду розглянула касаційну скаргу Князєва й залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя (ВРП) про його звільнення.

Раніше, 6 серпня, ВРП ухвалила рішення про звільнення Князєва, який після звільнення з посади голови Верховного Суду продовжував бути суддею Касаційного адміністративного суду у складі ВС.

Князєв втратив посаду за вчинення значного дисциплінарного проступку. Слід зауважити, що його відсторонили від здійснення правосуддя після виходу з СІЗО у січні 2024-го за справою про корупцію.