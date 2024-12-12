Підозрюваного у хабарництві Князєва остаточно звільнили з Верховного Суду
Звільнення Всеволода Князєва з посади судді у Верховному Суді залишили без змін.
Велика палата Суду розглянула касаційну скаргу Князєва й залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя (ВРП) про його звільнення.
Раніше, 6 серпня, ВРП ухвалила рішення про звільнення Князєва, який після звільнення з посади голови Верховного Суду продовжував бути суддею Касаційного адміністративного суду у складі ВС.
Князєв втратив посаду за вчинення значного дисциплінарного проступку. Слід зауважити, що його відсторонили від здійснення правосуддя після виходу з СІЗО у січні 2024-го за справою про корупцію.
- Колишній голова ВС підозрюється в отриманні $2,7 млн (~101,5 млн грн) хабаря за ухвалення рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК. У підкупі Князєва підозрюють бізнесмена Жеваго.
- Впродовж слідства застава Князєву послідовно зменшувалася судом: зі 107 млн грн до 18,1 млн — і, врешті решт, її внесли у січні 2024 року. Експосадовця відправили під домашній арешт.
- У травні Князєву продовжили особисті зобов'язання, але дозволили не носити електронний браслет — нібито у нього "по шість годин на день немає світла". А на початку липня Князєва виявили на контрольному посту прикордонників у селі Солотвино у Закарпатській області — той заявив, що у нього відпустка, виписана Верховним Судом.