Вища рада правосуддя звільнила ексголову Верховного суду Князєва та суддю Тандира

Першого підозрюють у справі про хабар на $2,7 млн, другого – у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння, через яку загинув нацгвардієць

Всеволод Князєв (Фото: Юридична газета)

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва та Олексія Тандира, судді Макарівського районного суду Київської області.

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Як пише ВРП, Князєва звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Така ж причина вказана і щодо Тандира.

У травні 2023 року Національне антикорупційне бюро затримало Князєва за підозрою в отриманні $2,7 млн (~101,5 млн грн) хабаря за ухвалення рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК. У підкупі тодішнього посадовця підозрюють бізнесмена Костянтина Жеваго.

Впродовж слідства застава Князєву послідовно зменшувалася судом: зі 107 млн грн до 18,1 млн — і врешті решт її внесли у січні 2024-го. Експосадовця відправили під домашній арешт.

У травні Князєву продовжили особисті зобов'язання, але дозволили не носити електронний браслет — нібито у нього "по шість годин на день немає світла".

А на початку липня Князєва виявили на контрольному посту прикордонників у селі Солотвино у Закарпатській області — той заявив, що у нього відпустка, виписана Верховним судом.

Після отримання підозри Князєв був звільнений з посади голови Верховного суду, а після виходу з СІЗО був відсторонений від здійснення правосуддя. Майно колишнього посадовця заарештовано.

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За даними слідства, суддя Макарівського районного суду Тандир близько опівночі 26 травня 2023 року збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості у Києві.

Тандира затримали за спеціальною статтею, котра дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. А згодом інституція дозволила утримання судді під вартою.

У Тандира примусово взяли біологічні зразки – і згодом у Державному бюро розслідувань заявили, що Тандир був п'яним під час ДТП. Разом із цим він намагався спотворити вміст біологічних зразків, оскільки хотів приховати стан сп'яніння, зауважували правоохоронці.

У червні 2024-го ВРП підтримала звільнення Тандира з посади. У Центрі протидії корупції заявили, що від часу скоєння аварії (понад рік) посадовець отримував суддівську винагороду. Тепер ці виплати припинять.

Наразі Тандир перебуває у СІЗО — такий запобіжний захід 3 липня продовжили ще на два місяці.

Тепер же і Князєва, і Тандира звільнили з суддівських посад.

12 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді судді Верховного суду Богдану Львову, у якого журналісти знайшли російське громадянство.

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