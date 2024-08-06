Высший совет правосудия уволил экспредседателя Верховного суда Князева и судью Тандыра

Первого подозревают во взятке на $2,7 млн, второго – в совершении смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего погиб нацгвардеец

Всеволод Князев (Фото: Юридическая газета)

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева и Алексея Тандыра, судьи Макаровского районного суда Киевской области.

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Как пишет ВРП, Князева уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка. Такая же причина указана и насет Тандыра.

В мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро задержало Князева по подозрению в получении $2,7 млн (~101,5 млн грн) взятки за принятие решения по делу о 40% акций Полтавского ГОКа. В подкупе тогдашнего чиновника подозревают бизнесмена Константина Жеваго.

На протяжении следствия залог Князеву последовательно уменьшался судом: со 107 млн грн до 18,1 млн — и в конце концов его внесли в январе 2024-го. Экс-чиновника отправили под домашний арест.

В мае Князеву продлили личные обязательства, но разрешили не носить электронный браслет — якобы у него "по шесть часов в день нет света".

А в начале июля Князева обнаружили на контрольном посту пограничников в селе Солотвино в Закарпатской области — тот заявил, что у него отпуск, выписанный Верховным судом.

После получения подозрения Князев был уволен с должности главы Верховного суда, а после выхода из СИЗО был отстранен от осуществления правосудия. Имущество бывшего чиновника арестовано.

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По данным следствия, судья Макаровского районного суда Тандыр около полуночи 26 мая 2023 сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте в Киеве.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии же институция разрешила содержание судьи под стражей.

У Тандыра принудительно взяли биологические образцы – и впоследствии в Государственном бюро расследований заявили, что Тандыр был пьян во время ДТП. При этом он пытался исказить содержание биологических образцов, поскольку хотел скрыть состояние опьянения, отмечали правоохранители.

В июне 2024-го ВРП поддержала увольнение Тандыра с должности. В Центре противодействия коррупции заявили, что со времени совершения аварии (свыше года) чиновник получал судейское вознаграждение. Теперь эти выплаты прекратят.

В настоящее время Тандыр находится в СИЗО — такую меру пресечения 3 июля продлили еще на два месяца.

Теперь же и Князева, и Тандыра уволили с судейских должностей.

12 июня Шестой апелляционный административный суд отказал в восстановлении в должности судьи Верховного суда Богдану Львову, у которого журналисты обнаружили российское гражданство

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