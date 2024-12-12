Подозреваемого во взяточничестве Князева окончательно уволили из Верховного Суда

В августе он лишился должности за совершение значительного дисциплинарного проступка

Всеволод Князев выходит из СИЗО (Фото: Telegram / Олег Новиков)

Увольнение Всеволода Князева с должности судьи в Верховном Суде оставили без изменений.

Большая палата Суда рассмотрела кассационную жалобу Князева и оставила без изменений решение Высшего совета правосудия (ВРП) о его увольнении.

Ранее, 6 августа, ВРП принял решение об увольнении Князева, который после освобождения от должности главы Верховного Суда продолжал быть судьей Кассационного административного суда в составе ВС.

Князев лишился должности за совершение значительного дисциплинарного проступка. Следует отметить, что он был отстранен от осуществления правосудия после выхода из СИЗО в январе 2024-го по делу о коррупции.