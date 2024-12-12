Подозреваемого во взяточничестве Князева окончательно уволили из Верховного Суда
Увольнение Всеволода Князева с должности судьи в Верховном Суде оставили без изменений.
Большая палата Суда рассмотрела кассационную жалобу Князева и оставила без изменений решение Высшего совета правосудия (ВРП) о его увольнении.
Ранее, 6 августа, ВРП принял решение об увольнении Князева, который после освобождения от должности главы Верховного Суда продолжал быть судьей Кассационного административного суда в составе ВС.
Князев лишился должности за совершение значительного дисциплинарного проступка. Следует отметить, что он был отстранен от осуществления правосудия после выхода из СИЗО в январе 2024-го по делу о коррупции.
- Бывший глава ВС подозревается в получении $2,7 млн (~101,5 млн грн) взятки за принятие решения по делу о 40% акций Полтавского ГОКа. В подкупе Князева подозревают бизнесмена Жеваго.
- На протяжении следствия залог Князеву последовательно уменьшался судом: со 107 млн грн до 18,1 млн — и, в конце концов, его внесли в январе 2024 года. Экс-чиновника отправили под домашний арест.
- В мае Князеву продлили личные обязательства, но разрешили не носить электронный браслет – якобы у него "по шесть часов в день нет света". А в начале июля Князева обнаружили на контрольном посту пограничников в селе Солотвино в Закарпатской области — тот заявил, что у него отпуск, выписанный Верховным Судом.