Питання зниження мобілізаційного віку підіймають топчиновники Євросоюзу – Стефанішина

Віцепрем'єрка вважає: якщо від ЄС буде належне планування та оснащення військових, то це питання не буде предметом таких дискусій

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Питання мобілізації та віку українських солдатів підіймалися на зустрічах віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної з топчиновниками Європейського союзу. Про це посадовиця повідомила у Брюсселі, передає Радіо Свобода.

"Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад", – заявила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції.

Вона наголосила: в умовах, коли в союзників немає такого планування, не можна "таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні".

Зокрема, чиновниця мала таку дискусію з єврокомісаром із питань оборони Андрюсом Кубілюсом та головою євродипломатії Каєю Каллас.

За словами Стефанішиної, Євросоюз може відіграти велику роль у тренуванні українських військових: "Спроможності тут великі – питання в плануванні".

Вона вважає: якщо буде належне планування та оснащення, то і питання мобілізаційного віку не буде предметом таких дискусій. Тому, додала чиновниця, заклики до зниження мобілізаційного віку є "неприйнятною позицією".

27 листопада агенція Reuters писала, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

4 грудня держсекретар США сказав, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей.

Натомість українська влада виступає проти зниження мобілізаційного віку. Зокрема, 10 грудня президент Зеленський вкотре виступив проти зниження мобілізаційного віку до 18 років. Натомість він пропонує посилювати українські бригади й послаблювати військові спроможності країни-агресора.