Питання зниження мобілізаційного віку підіймають топчиновники Євросоюзу – Стефанішина
Питання мобілізації та віку українських солдатів підіймалися на зустрічах віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної з топчиновниками Європейського союзу. Про це посадовиця повідомила у Брюсселі, передає Радіо Свобода.
"Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад", – заявила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції.
Вона наголосила: в умовах, коли в союзників немає такого планування, не можна "таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні".
Зокрема, чиновниця мала таку дискусію з єврокомісаром із питань оборони Андрюсом Кубілюсом та головою євродипломатії Каєю Каллас.
За словами Стефанішиної, Євросоюз може відіграти велику роль у тренуванні українських військових: "Спроможності тут великі – питання в плануванні".
Вона вважає: якщо буде належне планування та оснащення, то і питання мобілізаційного віку не буде предметом таких дискусій. Тому, додала чиновниця, заклики до зниження мобілізаційного віку є "неприйнятною позицією".
27 листопада агенція Reuters писала, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.
- 4 грудня держсекретар США сказав, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей.
- Натомість українська влада виступає проти зниження мобілізаційного віку. Зокрема, 10 грудня президент Зеленський вкотре виступив проти зниження мобілізаційного віку до 18 років. Натомість він пропонує посилювати українські бригади й послаблювати військові спроможності країни-агресора.