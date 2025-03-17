США офіційно вийшли з Міжнародного центру, який розслідує російську агресію проти України

Інституція була створена для притягнення керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії

Євроюст (Фото: KOEN VAN WEEL / EPA)

США вийшли з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Про це повідомила агенція ЄС Євроюст, передає телеканал Fox News.

Посадовці США повідомили Євроюсту, що вони не продовжуватимуть свою участь в ICPA.

В агенції зазначили, що Міжнародний центр продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною РФ проти України.

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Напередодні, вранці 17 березня, про вихід США з інституції написала газета The New York Times з посиланням на власні анонімні джерела.

За їх даними, адміністрація президента США Дональда Трампа не навела причин для такого рішення, окрім необхідності перерозподілу ресурсів – це пояснення, яке використовується й для інших кадрових та політичних кроків нової американської влади.

Інституція була створена для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочини агресії.