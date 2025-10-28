Угорщина прагне створити антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico

Балаж Орбан (Фото: Hungarian conservative)

Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати скептично налаштований до України альянс в Євросоюзі. Про це заявив політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан у коментарі Politico.

За його словами, Орбан сподівається об'єднати зусилля з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включно з проведенням передсаміту.

"Я думаю, що це станеться – і буде дедалі помітнішим", – сказав політичний директор прем’єр-міністра Балаж Орбан, коли його запитали про потенціал для скептично налаштованого до України альянсу, який може почати діяти як блок у Європейській раді.

Politico стверджує, що об'єднання може зайняти деякий час, адже Фіцо, який був переобраний прем'єр-міністром Словаччини у 2023 році, утримався від офіційного союзу з угорським лідером Орбаном у конкретних політичних сферах, а Бабіш досі не сформував уряд після нещодавньої перемоги своєї партії на виборах.

Хоча до формування міцного політичного альянсу ще далеко, його створення може суттєво перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України, пише Politico.

На думку представника Орбана, це буде так зване відновлення групи "Вишеградська четвірка", до якої входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, після того, як після 2015 року при владі у Варшаві була євроскептична партія "Право і справедливість".

За словами Балажа, такий формат об'єднання дуже добре спрацював під час міграційної кризи. Група "В4" просувала політику сильних зовнішніх кордонів для ЄС і виступала проти будь-якого обов'язкового переселення мігрантів між країнами-членами.

Вишеградська четвірка розкололася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Польща відстоювала жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина зайняла протилежну.

Тому новий Вишеградський альянс налічуватиме три, а не чотири члени, адже навряд нинішній правоцентристський прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який є прихильником України, укладе якийсь союз з Орбаном, пише Politico.